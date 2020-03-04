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Став відомий календар матчів збірної України у групі Ліги націй

Новини » Спорт     04.03.2020 - 09:29
Став відомий календар матчів збірної України у групі Ліги націй
Фото: гравці збірної України (facebook.com/UaNationalFootball)

Підопічні Шевченка в рамках турніру проведуть 6 ігор

Став відомий календар поєдинків національної збірної України у групі Ліги націй сезону 2020/2021, де також виступатимуть команди Швейцарії, Німеччини та Іспанії. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Підопічні Андрія Шевченка проведуть 6 матчів в рамках турніру у 2020 році.

1 тур
3 вересня 21:45
Україна - Швейцарія

2 тур
6 вересня 21:45
Іспанія - Україна

3 тур
10 жовтня 21:45
Україна - Німеччина

4 тур
13 жовтня 21:45
Україна - Іспанія

5 тур
13 листопада 21:45
Німеччина - Україна

6 тур
16 листопада 21:45
Швейцарія - Україна

Матчі фінальної стадії Ліги націй пройдуть в червні 2021 року, а плей-офф на вибування в березні 2022 року.

УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, переможцем першої в історії Ліги націй стала команда Португалії.

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