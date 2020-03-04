Став відомий календар матчів збірної України у групі Ліги націй

Фото: гравці збірної України (facebook.com/UaNationalFootball)

Підопічні Шевченка в рамках турніру проведуть 6 ігор

Став відомий календар поєдинків національної збірної України у групі Ліги націй сезону 2020/2021, де також виступатимуть команди Швейцарії, Німеччини та Іспанії. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Підопічні Андрія Шевченка проведуть 6 матчів в рамках турніру у 2020 році.

1 тур

3 вересня 21:45

Україна - Швейцарія

2 тур

6 вересня 21:45

Іспанія - Україна

3 тур

10 жовтня 21:45

Україна - Німеччина

4 тур

13 жовтня 21:45

Україна - Іспанія

5 тур

13 листопада 21:45

Німеччина - Україна

6 тур

16 листопада 21:45

Швейцарія - Україна

Матчі фінальної стадії Ліги націй пройдуть в червні 2021 року, а плей-офф на вибування в березні 2022 року.

УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, переможцем першої в історії Ліги націй стала команда Португалії.