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Стал известен график дополнительной сессии ВНО-2021

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в этом году пройдет с 29 июня по 14 июля. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Так, тестирование во время дополнительной сессии пройдет по следующему графику:

  • Химия - 29 июня;
  • Английский язык - 1 июля;
  • Немецкий язык - 2 июля;
  • Испанский язык - 5 июля;
  • Французский язык - 6 июля;
  • Математика - 7 июля;
  • Математика (задание уровня стандарта) - 7 июля;
  • Физика - 8 июля;
  • Украинский язык - 9 июля;
  • Украинский язык и литература - 9 июля;
  • История Украины - 12 июля;
  • Биология - 13 июля;
  • География - 14 июля.

Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2021 пройдет с 6 по 18 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что ВНО в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Также сообщалось, что в Украине завершился основной период подачи регистрационных документов для участия в ВНО. По состоянию на 5 марта зарегистрировались 318 946 человек.

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