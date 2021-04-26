Стал известен график дополнительной сессии ВНО-2021

В Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в этом году пройдет с 29 июня по 14 июля. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля.

Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2021 пройдет с 6 по 18 мая.

Так, тестирование во время дополнительной сессии пройдет по следующему графику:

Ранее РБК-Украина писало, что ВНО в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Также сообщалось, что в Украине завершился основной период подачи регистрационных документов для участия в ВНО. По состоянию на 5 марта зарегистрировались 318 946 человек.