Став відомий графік додаткової сесії ЗНО-2021

В Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року пройде з 29 червня по 14 липня. Результати додаткової сесії будуть розміщені на сторінках учасників до 23 липня.
Так, тестування під час додаткової сесії пройде за наступним графіком:
Реєстрація на додаткову сесію ЗНО - 2021 пройде з 6 по 18 травня.
Раніше РБК-Україна писало, що ЗНО в 2021 році відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.
Також повідомлялося, що в Україні завершився основний період подачі реєстраційних документів для участі у ЗНО. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.