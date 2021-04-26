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Став відомий графік додаткової сесії ЗНО-2021

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року пройде з 29 червня по 14 липня. Результати додаткової сесії будуть розміщені на сторінках учасників до 23 липня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Так, тестування під час додаткової сесії пройде за наступним графіком:

  • Хімія - 29 червня;
  • Англійська мова - 1 липня;
  • Німецька мова - 2 липня;
  • Іспанська мова - 5 липня;
  • Французька мова - 6 липня;
  • Математика-7 липня;
  • Математика (завдання рівня стандарту) - 7 липня;
  • Фізика-8 липня;
  • Українська мова-9 липня;
  • Українська мова та література-9 липня;
  • Історія України - 12 липня;
  • Біологія - 13 липня;
  • Географія - 14 липня.

Реєстрація на додаткову сесію ЗНО - 2021 пройде з 6 по 18 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що ЗНО в 2021 році відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.

Також повідомлялося, що в Україні завершився основний період подачі реєстраційних документів для участі у ЗНО. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.

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