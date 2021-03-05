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Сегодня последний день регистрации на ВНО-2021

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 16:59
Сегодня последний день регистрации на ВНО-2021 Фото: школьники в классе (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 5 марта, в Украине завершается регистрация на Внешнее независимое оценивание (ВНО). Заявки отправленные позже пятницы обрабатывать не будут.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"Сегодня - последний день для отправки по почте регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Напоминаем, что дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут", - говорится в сообщении.

На сегодня для участия в ВНО и государственной итоговой аттестации зарегистрированы 300 504 человека, которые выбрали 1 212 954 тестирования.

Региональные центры оценивания качества образования уже обработали 89% полученных комплектов регистрационных документов.

"Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который вы получите в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о новой стипендии для учеников за хорошие результаты ВНО. Всего будет 250 стипендий на год.

Кроме того, в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов.

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