Призначена бригада арбітрів на 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" - "Динамо"

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Суддя в полі - Максим Козиряцький із Запоріжжя

Призначено суддівську бригаду, яка обслуговуватиме матч 1/4 фіналу Кубка України сезону 2018/2019 років. Про це повідомляється на сайті комітету арбітрів Федерації футболу України.

Арбітр в полі - Максим Козиряцький із Запоріжжя. Матчі УПЛ він обслуговує з 2018 року.

Допомагати 37-річному судді в майбутньому поєдинку будуть асистенти арбітра Олександр Войтюк (Запоріжжя) та Володимир Володін (Херсон). Четвертий арбітр - харків'янка Катерина Монзуль. Роботу арбітрів оцінить інспектор ФФУ ще один харків'янин Володимир Петров.

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" - "Динамо", як і всі матчі 1/4 фіналу Кубка України, відбудуться в один день - 7 квітня.