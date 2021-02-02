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Стаховский стартовал на турнире в Мельбурне с победы над россиянином

Автор: Вера Олейник

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире Great Ocean Road Open серии ATP 250 в Мельбурне. В матче первого круга первая ракетка Украины обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

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Поединок продлился два часа и восемь минут. Украинец совершил камбэк, выиграв в трех сетах - 6:7(5), 6:4, 6:3. В следующем раунде турнира Сергей сыграет с американцем Рейлли Опелка.

Для украинца это первая победа в основной сетке соревнований АТР с турнира в Галле в 2019 году.

Турниры в Мельбурне проходят в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open), основная часть которого стартует 8 февраля.

Напомним, Стаховский - единственный из украинских теннисистов, кто сумел пробиться в основную сетку Australian Open.

Ранее с уверенной победы на турнире в Мельбурне стартовала и Элина Свитолина. Она также заявлена на участие в турнире "Большого шлема".

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Новости Украины ТеннисСергей СтаховскийМельбурнсоревнования