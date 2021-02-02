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Стаховський стартував на турнірі в Мельбурні з перемоги над росіянином

Автор: Вера Олейник

Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував на турнірі Great Ocean Road Open серії ATP 250 в Мельбурні. У матчі першого кола перша ракетка України обіграв росіянина Романа Сафіулліна.

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Поєдинок тривав дві години і вісім хвилин. Українець здійснив камбек, вигравши в трьох сетах - 6:7(5), 6:4, 6:3. У наступному раунді турніру Сергій зіграє з американцем Рейллі Опелка.

Для українця це перша перемога в основній сітці змагань АТР з турніру в Галле у 2019 році.

Турніри в Мельбурні проходять в рамках підготовки до Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), основна частина якого стартує 8 лютого.

Нагадаємо, Стаховський - єдиний з українських тенісистів, хто зумів пробитися в основну сітку Australian Open.

Раніше з впевненої перемоги на турнірі в Мельбурні стартувала і Еліна Світоліна. Вона також заявлена на участь в турнірі "Великого шлему".

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