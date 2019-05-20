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Стаховский прошел во второй круг квалификации Roland Garros

Новости » Спорт    20.05.2019 - 17:19
Стаховский прошел во второй круг квалификации Roland Garros
Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

Соперник украинца отказался продолжать матч.

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжит борьбу за выход в основную сетку турнира Большого шлема Roland Garros. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины". 

Стаховский на отказе соперника из Австралии Джеймса Дакворта одержал победу в поединке второго круга квалификации. 

Игроки провели на корте всего полчаса. Украинец записал на свой счет два брейка, потеряв один гейм на подаче.

Соперник Сергея Стаховского по второму отборочному кругу определится в матче Владимир Игнатик (Белорусь, АТР 263) - Маттео Донати (Италия, АТР 241).

Напомним, Свитолина начнет травяной сезон с турнира в Бирмингеме.

Свитолина впервые за два года опустилась ниже 8 места в рейтинге WTA Стаховскому не удалось пройти в четвертьфинал турнира в Южной Корее
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