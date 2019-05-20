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Стаховський вийшов у друге коло кваліфікації Roland Garros

Новини » Спорт    20.05.2019 - 17:19
Стаховський вийшов у друге коло кваліфікації Roland Garros
Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

Суперник українця відмовився продовжувати матч.

Український тенісист Сергій Стаховский продовжить боротьбу за вихід в основну сітку турніру Великого шолома Roland Garros. Про це сообщает портал "Великий теніс України".

Стаховський на відмову суперника з Австралії Джеймса Дакворта здобув перемогу у поєдинку другого кола кваліфікації.

Гравці провели на корті всього півгодини. Українець записав на свій рахунок два брейка, втративши один гейм на подачі.

Суперник Сергія Стаховського по другому відбірковому колі визначиться в матчі Володимир Игнатик (Білорусь, АТР 263) - Маттео Донаті (Італія, АТР 241).

Нагадаємо, Світоліна почне трав'яний сезон з турніру в Бірмінгемі.

Світоліна вперше за два роки опустилася нижче 8 місця в рейтингу WTA Стаховському не вдалося пройти до чвертьфіналу турніру в Південній Кореї
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