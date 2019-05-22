Стаховский прошел в финал квалификации Roland Garros

Украинец продолжает борьбу за выход в основную сетку турнира
Украинский теннисист Сергей Стаховский прошел в финал квалификации второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на сайт соревнований.
В матче второго раунда украинец менее чем за два часа справился с представителем Беларуси Владимира Игнатика (7:6 (7), 6:4).
Соперником Стаховского (ATP 111) в финальном раунде отбора стал россиянин Алексей Ватутин (ATP 216). Встреча состоится завтра, 23 мая.
В предыдущем раунде Сергей на отказе прошел австралийца Джеймса Дакворта.
Стаховскому удавалось пройти квалификацию французского турнира в сезонах 2017 и 2018 годов, где в итоге он останавливался во втором раунде основы.
Напомним, ранее Стаховскому не удалось пройти в четвертьфинал турнира в Южной Корее.