Стаховский прошел в финал квалификации Roland Garros

Украинский теннисист Сергей Стаховский прошел в финал квалификации второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на сайт соревнований.

В матче второго раунда украинец менее чем за два часа справился с представителем Беларуси Владимира Игнатика (7:6 (7), 6:4).

Соперником Стаховского (ATP 111) в финальном раунде отбора стал россиянин Алексей Ватутин (ATP 216). Встреча состоится завтра, 23 мая.

В предыдущем раунде Сергей на отказе прошел австралийца Джеймса Дакворта.

Стаховскому удавалось пройти квалификацию французского турнира в сезонах 2017 и 2018 годов, где в итоге он останавливался во втором раунде основы.

Напомним, ранее Стаховскому не удалось пройти в четвертьфинал турнира в Южной Корее.