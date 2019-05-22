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Стаховский прошел в финал квалификации Roland Garros

Новости » Спорт    22.05.2019 - 19:11
Стаховский прошел в финал квалификации Roland Garros
Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

Украинец продолжает борьбу за выход в основную сетку турнира

Украинский теннисист Сергей Стаховский прошел в финал квалификации второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на сайт соревнований.

В матче второго раунда украинец менее чем за два часа справился с представителем Беларуси Владимира Игнатика (7:6 (7), 6:4).

Соперником Стаховского (ATP 111) в финальном раунде отбора стал россиянин Алексей Ватутин (ATP 216). Встреча состоится завтра, 23 мая.

В предыдущем раунде Сергей на отказе прошел австралийца Джеймса Дакворта.

Стаховскому удавалось пройти квалификацию французского турнира в сезонах 2017 и 2018 годов, где в итоге он останавливался во втором раунде основы.

Напомним, ранее Стаховскому не удалось пройти в четвертьфинал турнира в Южной Корее.

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