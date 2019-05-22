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Стаховський пройшов у фінал кваліфікації Roland Garros

Новини » Спорт    22.05.2019 - 19:11
Стаховський пройшов у фінал кваліфікації Roland Garros
Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

Українець продовжує боротьбу за вихід в основну сітку турніру

Український тенісист Сергій Стаховський пройшов у фінал кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У матчі другого раунду українець менш ніж за дві години впорався з представником Білорусі Володимира Ігнатіка (7:6 (7), 6:4).

Суперником Стаховського (ATP 111) в фінальному раунді відбору став росіянин Олексій Ватутін (ATP 216). Зустріч відбудеться завтра, 23 травня.

У попередньому раунді Сергій на відмові пройшов австралійця Джеймса Дакворт.

Стаховському вдавалося пройти кваліфікацію французького турніру в сезонах 2017 і 2018 років, де в результаті він зупинявся в другому раунді основи.

Нагадаємо, раніше Стаховському не вдалося пройти до чвертьфіналу турніру в Південній Кореї.

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