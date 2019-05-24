Стаховский получил место в основе Roland Garros

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в основной сетке второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции), несмотря на поражение в финале квалификации. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Первая ракетка Украины стал одним из "лаки лузеров". Первая ракетка Украины стал одним из "лаки лузеров". В первом раунде Стаховский сыграет против Жиля Симона (ATP 29).

Счет личных встреч 5:0 в пользу француза. Теннисисты один раз сыграли на грунте, а свой последний очный поединок провели в прошлом году в Антверпене, где Стаховский взял только четыре гейма за матч.

Сергей Стаховский в 10 раз выступит в основной сетке Ролан Гаррос. Его личный рекорд на турнире - третий круг (2011).

