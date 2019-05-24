Стаховський отримав місце в основі Roland Garros

Український тенісист Сергій Стаховський зіграє в основній сітці другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції), попри поразки у фіналі кваліфікації. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Перша ракетка України став одним з "лаки лузерів". У першому раунді Стаховський зіграє проти Жиля Симона (ATP 29).

Рахунок особистих зустрічей 5:0 на користь француза. Тенісисти один раз зіграли на грунті, а свій останній очний поєдинок провели в минулому році в Антверпені, де Стаховський взяв тільки чотири гейми за матч.

Сергій Стаховський в 10 раз виступить в основній сітці Ролан Гаррос. Його особистий рекорд на турнірі - третє коло (2011).