ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стаховский добавил на две позиции в рейтинге ATP

Новости » Спорт    13.05.2019 - 11:33
Стаховский добавил на две позиции в рейтинге ATP
Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся на две строчки и теперь занимает 112 строчку обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) от 13 мая. Об этом сообщается на сайте организации.

Илья Марченко после удачного выступления в Казахстане прибавил 15 позиций и теперь занимает 380 место. Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 508 место.

Рейтинг ATP от 13 мая
1 (1) Новак Джокович (Сербия) - 12 115
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 5770
4 (5) Доминик Тим (Австрия) - 4845
5 (4) Александр Зверев (Германия) - 4745
6 (7) Кей Нисикори (Япония) - 3860
7 (9) Стефанос Циципас (Греция) - 3790
8 (6) Кевин Андерсон (ЮАР) - 3755
9 (8) Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3145
10 (11) Марин Чилич (Хорватия) - 3025

112 (114) Сергей Стаховский (Украина) - 512
380 (394) Илья Марченко (Украина) - 43
508 (506) Александр Долгополов (Украина) - 10

Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.

Козлова приблизилась к повторению личного рекорда в рейтинге WTA Свитолина начнет травяной сезон с турнира в Бирмингеме
Новости Украины рейтингТеннисСергей Стаховский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь