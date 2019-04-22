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Стаховский остался на прежнем месте в обновленном рейтинге ATP

Новости » Спорт    22.04.2019 - 13:06
Стаховский остался на прежнем месте в обновленном рейтинге ATP
Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

Украинец позиций не поменял

Украинский теннисист Сергей Стаховский сохранил за собой 115 место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) за 22 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

На прошлой неделе украинец поднялся сразу на 9 позиций. В данный момент он выступает на турнире в Будапеште, где проиграл в финале квалификации, но прошел дальше как lucky loser.

В топ-100 рейтинга АТР, по-прежнему, не входит ни один из украинцев.

В топ-10 лишь одно изменение. Кевин Андерсон из ЮАР с седьмой позиции переместился на шествую, обойдя японца Кеи Нисикори. На первом месте рейтинге по-прежнему находится серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, а третью строчку занимает немец Александр Зверев.

Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.

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