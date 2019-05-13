Стаховський додав на дві позиції в рейтингу ATP

У першій сотні світового рейтингу українців немає
Перша ракетка України Сергій Стаховський піднявся на дві позиції і тепер займає 112 строчку оновленому рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) від 13 травня. Про це повідомляється на сайті організації.
Ілля Марченко після вдалого виступу в Казахстані додав 15 позицій і тепер займає 380 місце. Олександр Долгополов, який не виходив на корт з травня 2018 року, займає 508 місце.
Рейтинг ATP від 13 травня
1 (1) Новак Джокович (Сербія) - 12 115
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) - 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) - 5770
4 (5) Домінік Тім (Австрія) - 4845
5 (4) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4745
6 (7) Кей Нисикори (Японія) - 3860
7 (9) Стефанос Ціціпас (Греція) - 3790
8 (6) Кевін Андерсон (ПАР) - 3755
9 (8) Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) - 3145
10 (11) Марін Чиліч (Хорватія) - 3025
...
112 (114) Сергій Стаховський (Україна) - 512
380 (394) Ілля Марченко (Україна) - 43
508 (506) Олександр Долгополов (Україна) - 10
Нагадаємо, українці вперше за 10 років не зіграли в основі чоловічої сітки US Open.