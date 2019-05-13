ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стаховський додав на дві позиції в рейтингу ATP

Новини » Спорт    13.05.2019 - 11:33
Стаховський додав на дві позиції в рейтингу ATP
Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

У першій сотні світового рейтингу українців немає

Перша ракетка України Сергій Стаховський піднявся на дві позиції і тепер займає 112 строчку оновленому рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) від 13 травня. Про це повідомляється на сайті організації.

Ілля Марченко після вдалого виступу в Казахстані додав 15 позицій і тепер займає 380 місце. Олександр Долгополов, який не виходив на корт з травня 2018 року, займає 508 місце.

Рейтинг ATP від 13 травня
1 (1) Новак Джокович (Сербія) - 12 115
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) - 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) - 5770
4 (5) Домінік Тім (Австрія) - 4845
5 (4) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4745
6 (7) Кей Нисикори (Японія) - 3860
7 (9) Стефанос Ціціпас (Греція) - 3790
8 (6) Кевін Андерсон (ПАР) - 3755
9 (8) Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) - 3145
10 (11) Марін Чиліч (Хорватія) - 3025
...
112 (114) Сергій Стаховський (Україна) - 512
380 (394) Ілля Марченко (Україна) - 43
508 (506) Олександр Долгополов (Україна) - 10

Нагадаємо, українці вперше за 10 років не зіграли в основі чоловічої сітки US Open.

Козлова наблизилася до повторення особистого рекорду в рейтингу WTA Світоліна розпочне трав'яний сезон з турніру в Бірмінгемі
Новини України рейтингТеннисСергей Стаховский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся