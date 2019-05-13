Стаховський додав на дві позиції в рейтингу ATP

Фото: Сергій Стаховський (atptour.com)

У першій сотні світового рейтингу українців немає

Перша ракетка України Сергій Стаховський піднявся на дві позиції і тепер займає 112 строчку оновленому рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) від 13 травня. Про це повідомляється на сайті організації.

Ілля Марченко після вдалого виступу в Казахстані додав 15 позицій і тепер займає 380 місце. Олександр Долгополов, який не виходив на корт з травня 2018 року, займає 508 місце.

Рейтинг ATP від 13 травня

1 (1) Новак Джокович (Сербія) - 12 115

2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) - 7945

3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) - 5770

4 (5) Домінік Тім (Австрія) - 4845

5 (4) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4745

6 (7) Кей Нисикори (Японія) - 3860

7 (9) Стефанос Ціціпас (Греція) - 3790

8 (6) Кевін Андерсон (ПАР) - 3755

9 (8) Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) - 3145

10 (11) Марін Чиліч (Хорватія) - 3025

...

112 (114) Сергій Стаховський (Україна) - 512

380 (394) Ілля Марченко (Україна) - 43

508 (506) Олександр Долгополов (Україна) - 10

Нагадаємо, українці вперше за 10 років не зіграли в основі чоловічої сітки US Open.