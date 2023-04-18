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Окупантам все тривожніше. У Запорізькій області росіяни закликають мешканців евакуюватися

Фото: у Запорізькій області окупанти закликають мешканців евакуюватися (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У селах між Токмаком і Василівкою Запорізької області окупанти їздять з гучномовцями й закликають мешканців евакуюватися до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Окупантам на Запорізькому напрямку все тривожніше", - написав Федоров.

За його словами, у селах між Токмаком і Василівкою окупанти їздять з гучномовцями й закликають мешканців евакуюватися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти залякують українців на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей контрнаступом українських військових. Таким чином вони намагаються змусити людей евакуюватись до Росії.

Також раніше ми писали, що росіяни у Запорізькій області намагаються побудувати систему оборони. Вони риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".

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окупантиЗапорожская областьВійна Росії проти України