Українців на окупованих територіях залякують контрнаступом ЗСУ, - Маляр

Російські окупанти залякують українців на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей контрнаступом українських військових. Таким чином вони намагаються змусити людей евакуюватись до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр під час брифінгу .

"Від ГУР ми маємо інформацію, що російські окупанти активізували заходи щодо залякування населення на тимчасово окупованих територіях. Поширюється неправдива інформація про нібито негативні наслідки повернення української влади в результаті контрнаступу ЗСУ", - розповіла вона.

За словами Маляр, людей залякують можливим поверненням України на свої законні землі.

"У такий засіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької і Херсонської областей терміново евакуйовуватись до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території Криму", - додала вона.

Зокрема, за її даними, командування окупаційних військ у Криму організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців.

Як повідомлялось, радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, американський офіцер Ден Райс заявив, що Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов анонсував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ і бойові дії на лінії фронту будуть в цей період "найспекотнішими".