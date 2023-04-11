Риють окопи і не тільки: мер Мелітополя про панічні спроби РФ побудувати оборону в регіоні

Росіяни у Запорізькій області намагаються побудувати систему оборони. Вони риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти Запорізької області готуються залишитися в українській землі. Риють собі могили у 4 ряди. Останнім часом псують землю приватних садів у Терпінні біля Мирного", - сказав мер міста.

За його словами, росіяни ставлять "зуби дракона", зокрема, в районі Розівки і далі вздовж кордону Запорізької та Донецької областей. Також вони приготували велику кількість деревини для своїх окопів, а везуть її через Мелітополь із Криму на північ окупованої частини Запорізької області

"Росіяни знищують дерева Старобердянського лісництва Мелітопольського району і переправляють ліс кругляк через Мирне. Окупанти панічно готуються до оборони: перерили нашу землю як кроти", - сказав мер.

Окоп на окупованій частині Запорізької області

Варто зауважити, що сьогодні, 8 квітня, Центр журналістських розслідувань виявив на супутникових знімках окоп росіян у Запорізькій області, довжина якого складає 70 кілометрів.

Він пролягає від селища Семенівка, яке знаходиться під Мелітополем, до селища Маринівка Приморського району Запорізької області.

Журналісти з'ясували, що росіяни почали рити окоп ще на початку вересня 2022 року та завершили роботи 18 жовтня.