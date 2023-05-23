Стає ще тепліше, але грози не відступають. Синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Україні з кожним днем стає дедалі теплішою. Зокрема, завтра, 24 травня, повітря прогріється до +26. Щоправда, така спека буде не скрізь, в частині регіонів очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Як повідомлялось, попри те, що в Київ, починаючи з 13 травня, вже прийшло метеорологічне літо, погода в Україні цього робочого тижня, з 23 по 26 травня, буде дощовою. При цьому подекуди очікуються грози та штормовий вітер.

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