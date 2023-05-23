Стає ще тепліше, але грози не відступають. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики "Укргідрометцентру" розповіли, якою буде погода в Україні завтра (GettyImages)
Погода в Україні з кожним днем стає дедалі теплішою. Зокрема, завтра, 24 травня, повітря прогріється до +26. Щоправда, така спека буде не скрізь, в частині регіонів очікуються дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Мінлива хмарність. А саме:
- вночі у східних, більшості центральних та Запорізькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів;
- вдень в Україні, крім Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер
північно-східний (у західних та східних областях - південно-східний), 5-10 м/с.
Температура повітря
- вночі 12-17°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 6-11°,
- вдень 20-25°, на півдні Одеської області до 28°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.
Як повідомлялось, попри те, що в Київ, починаючи з 13 травня, вже прийшло метеорологічне літо, погода в Україні цього робочого тижня, з 23 по 26 травня, буде дощовою. При цьому подекуди очікуються грози та штормовий вітер.
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