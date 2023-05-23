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Стає ще тепліше, але грози не відступають. Синоптики дали прогноз на завтра

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Украина, Вівторок 23 травня 2023 15:25
Стає ще тепліше, але грози не відступають. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики "Укргідрометцентру" розповіли, якою буде погода в Україні завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні з кожним днем стає дедалі теплішою. Зокрема, завтра, 24 травня, повітря прогріється до +26. Щоправда, така спека буде не скрізь, в частині регіонів очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність. А саме:

  • вночі у східних, більшості центральних та Запорізькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів;
  • вдень в Україні, крім Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер

північно-східний (у західних та східних областях - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура повітря

  • вночі 12-17°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 6-11°,
  • вдень 20-25°, на півдні Одеської області до 28°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

Стає ще тепліше, але грози не відступають. Синоптики дали прогноз на завтра

Як повідомлялось, попри те, що в Київ, починаючи з 13 травня, вже прийшло метеорологічне літо, погода в Україні цього робочого тижня, з 23 по 26 травня, буде дощовою. При цьому подекуди очікуються грози та штормовий вітер.

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