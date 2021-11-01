На стадионе "Металлург" в Кривом Роге делают "гибридное" поле и трибуны на 19 тыс. зрителей

"Реконструкция криворожского стадиона "Металлург" - самый масштабный спортивный проект программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Легендарную арену приводим к стандартам ФИФА и УЕФА", - рассказал первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Как отмечается, поле обустроят по инновационной системе: подготовленное основание будет застелено полимерным полотном, а на нем будет компоноваться искусственный ворс и натуральная трава.

"В нашем регионе подобную технологию применяют впервые. Она отвечает современным требованиям мирового футбола. Сочетание искусственного и натурального газонов сделает поле более износоустойчивым. Гораздо легче будет заменять поврежденные сегменты. И спортсменам удобнее", - объяснил проектировщик Андрей Матвеев.

Сейчас подрядчики готовят грунтовую основу под будущее поле и прокладывают траншею для дренажа. По периметру завершают бетонировать трибуны, которые после завершения реконструкции смогут вместить 19 тыс. зрителей.

"Здесь была разруха. После полной реконструкции будет стадион европейского уровня. Строительство идет быстрыми темпами", - рассказал народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Согласно проекту, первые этажи полностью отведут для будущих зрителей. В подтрибунных помещениях обустроят спортивные залы для местной ДЮСШ: там можно будет заниматься боксом, тяжелой атлетикой, борьбой, каратэ. Стадион будет удобным и для людей с инвалидностью: проектировщики предусмотрели подъемники, пандусы, расширенные дверные проемы, специальные места на трибунах.

На строительной площадке работает более 200 человек и около 15 машин.