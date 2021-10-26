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В Новомосковске впервые за полвека ремонтируют главный стадион города

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Днепр, Вторник 26 октября 2021 14:54
В Новомосковске впервые за полвека ремонтируют главный стадион города Фото: в Новомосковске впервые за полвека ремонтируют главный стадион города (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Жители Новомосковска Днепропетровской области скоро смогут заниматься спортом на обновленном стадионе "Металлург", на котором идет реконструкция по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Спорт - доступный для всех. Инфраструктура современного уровня. Возводим с нуля и обновляем стадионы. Строим бассейны, обустраиваем спортивные локации при школах. Новую жизнь получит и знаковая для Новомосковска арена "Металлург", - отметил он.

На стадионе демонтировали старые трибуны и строят новые. Две - восточная и западная - уже построены. Скоро появится третья. В общей сложности на трибунах смогут разместиться 1,5 тысячи зрителей.

В центре стадиона будет полноразмерное футбольное поле 104 на 70 метров с живым газоном. Подрядчики уже провели автополив.

Вокруг поля разместят легкоатлетический трек на шесть дорожек, а также яму для прыжков и зону воркаута. Впервые на стадионе появятся раздевалки и душевые - они будут размещены под трибунами. Также предусмотрены помещения для тренерских, комментаторских, комнат охраны и тренажерного зала.

По словам директора городского центра "Спорт для всех" Олега Цемкало, на стадионе смогут заниматься спортом 3 тысячи детей. Среди будущих секций - легкая атлетика, футбол, бокс, каратэ, гребля и т.д.

Стадион будет принимать и культурные события, такие как концерты и фестивали.

Напомним, ранее Валентин Резниченко заявлял, что в Томаковке и других населённых пунктах области идет реконструкция школьных стадионов.

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