В Новомосковске впервые за полвека ремонтируют главный стадион города
Жители Новомосковска Днепропетровской области скоро смогут заниматься спортом на обновленном стадионе "Металлург", на котором идет реконструкция по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.
"Спорт - доступный для всех. Инфраструктура современного уровня. Возводим с нуля и обновляем стадионы. Строим бассейны, обустраиваем спортивные локации при школах. Новую жизнь получит и знаковая для Новомосковска арена "Металлург", - отметил он.
На стадионе демонтировали старые трибуны и строят новые. Две - восточная и западная - уже построены. Скоро появится третья. В общей сложности на трибунах смогут разместиться 1,5 тысячи зрителей.
В центре стадиона будет полноразмерное футбольное поле 104 на 70 метров с живым газоном. Подрядчики уже провели автополив.
Вокруг поля разместят легкоатлетический трек на шесть дорожек, а также яму для прыжков и зону воркаута. Впервые на стадионе появятся раздевалки и душевые - они будут размещены под трибунами. Также предусмотрены помещения для тренерских, комментаторских, комнат охраны и тренажерного зала.
По словам директора городского центра "Спорт для всех" Олега Цемкало, на стадионе смогут заниматься спортом 3 тысячи детей. Среди будущих секций - легкая атлетика, футбол, бокс, каратэ, гребля и т.д.
Стадион будет принимать и культурные события, такие как концерты и фестивали.
Напомним, ранее Валентин Резниченко заявлял, что в Томаковке и других населённых пунктах области идет реконструкция школьных стадионов.