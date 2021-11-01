На стадіоні "Металург" у Кривому Розі роблять "гібридне" поле і трибуни на 19 тис. глядачів

"Реконструкція криворізького стадіону "Металург" - наймасштабніший спортивний проєкт програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Легендарну арену приводимо до стандартів ФІФА та УЄФА", - розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Як зазначається, поле облаштують за інноваційною системою: підготовлену основу застелять полімерним полотном, а на ньому компонуватимуть штучний ворс та натуральну траву.

"У нашому регіоні таку технологію застосовують вперше. Вона відповідає сучасним вимогам світового футболу. Поєднання штучного та натурального газонів зробить поле більш зносостійким. Набагато легше буде замінювати пошкоджені сегменти. І спортсменам зручніше", - пояснив проєктувальник Андрій Матвєєв.

Станом на зараз підрядники готують ґрунтову основу під майбутнє поле та прокладають траншею для дренажу. По периметру завершують бетонувати трибуни, які після завершення реконструкції зможуть вмістити 19 тис. глядачів.

"Тут була розруха. Після повної реконструкції матимемо стадіон європейського рівня. Будівництво іде швидкими темпами", - розповів народний депутат України Юрій Корявченков.

Відповідно до проєкту, перші поверхи повністю відведуть для майбутніх глядачів. У підтрибунних приміщеннях облаштують спортивні зали для місцевої ДЮСШ: там можна буде займатися боксом, важкою атлетикою, боротьбою, карате. Стадіон буде зручним і для людей з інвалідністю: проєктувальники передбачили підйомники, пандуси, розширені дверні отвори, спеціальні місця на трибунах.

На будівельному майданчику працює понад 200 людей та майже 15 машин.