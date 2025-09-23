ua en ru
Для стабільної роботи "Укрзалізниця" потребує системної бюджетної підтримки, - ЦТС

Вівторок 23 вересня 2025 16:17
Для стабільної роботи "Укрзалізниця" потребує системної бюджетної підтримки, - ЦТС Фото: УЗ потребує підтримки з бюджету (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Бойко

Держкомпанія "Укрзалізниця" входить у 2026 рік із прогнозом понад 28 млрд грн збитків, основна частина яких пов’язана з пасажирським сегментом. Покривати ці витрати необхідно через державний бюджет - адже вже зараз спостерігається дефіцит пасажирських квитків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру транспортних стратегій (ЦТС).

Думки експертів щодо фінансування УЗ

Під час експертної дискусії, яку організував Центр, гендиректор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що поточна модель крос-субсидування заводить "Укрзалізницю" у замкнене коло.

"Без можливості інвестувати компанія недофінансовуватиме капітальні вкладення, а ефективність падатиме", - зазначив він. Як один із варіантів ФРУ пропонує укласти меморандум між урядом і УЗ на три роки: це гарантуватиме стабільну фінансову підтримку.

Доцент Київської школи економіки Олег Нів’євський своєю чергою звернув увагу на дефіцит квитків за низьких цін у пасажирському сегменті.

Він вважає необхідним впровадити динамічне ціноутворення та провести анбандлінг компанії за європейською моделлю. Це, на його думку, допоможе покращити фінансовий стан компанії у середньостроковій перспективі.

Народний депутат Муса Магомедов наголосив, що більшість парламентарів підтримують бюджетне фінансування пасажирських перевезень.

За його словами, ці перевезення були збитковими ще до війни, а після зупинки авіації навантаження на залізницю лише зросло. "Короткострокове планування ситуацію не стабілізує - потрібен трирічний горизонт", - підкреслив він.

Натомість гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо говорив про негативний ефект, який спричинить намір УЗ в черговий раз покрити збитки від пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Він попередив, що ініційована УЗ індексація тарифів на 37% може вбити видобувну галузь, оскільки виробники не зможуть перекласти зростання логістичних витрат на кінцеву продукцію.

Тарифи та збитки "Укрзалізниці"

Як стало відомо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.

Водночас, за підрахунками вантажоперевізників, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. При цьому втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.

Раніше Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до прем’єр-міністра та профільних міністерств із закликом передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки на покриття збитків АТ "Укрзалізниця" від пасажирських перевезень.

У ФРУ наголосили, що залізниця виконує критично важливі функції для оборони та населення, але без системної державної підтримки її стабільна робота опиняється під загрозою.

Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення. У ЄБА підкреслили, що нинішня модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників.

