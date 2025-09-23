ua en ru
Для стабильной работы "Укрзализныця" нуждается в системной бюджетной поддержке, - ЦТС

Вторник 23 сентября 2025 16:17
Для стабильной работы "Укрзализныця" нуждается в системной бюджетной поддержке, - ЦТС Фото: УЗ нуждается в поддержке из бюджета (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Госкомпания "Укрзализныця" входит в 2026 год с прогнозом более 28 млрд грн убытков, основная часть которых связана с пассажирским сегментом. Покрывать эти расходы необходимо через государственный бюджет - ведь уже сейчас наблюдается дефицит пассажирских билетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра транспортных стратегий (ЦТС).

Мнения экспертов о финансировании УЗ

В ходе экспертной дискуссии, которую организовал Центр, гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что текущая модель кросс-субсидирования заводит "Укрзализныцю" в замкнутый круг.

"Без возможности инвестировать компания будет недофинансировать капитальные вложения, а эффективность будет падать", - отметил он. Как один из вариантов ФРУ предлагает заключить меморандум между правительством и УЗ на три года: это будет гарантировать стабильную финансовую поддержку.

Доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский в свою очередь обратил внимание на дефицит билетов по низким ценам в пассажирском сегменте.

Он считает необходимым внедрить динамическое ценообразование и провести анбандлинг компании по европейской модели. Это, по его мнению, поможет улучшить финансовое состояние компании в среднесрочной перспективе.

Народный депутат Муса Магомедов подчеркнул, что большинство парламентариев поддерживают бюджетное финансирование пассажирских перевозок.

По его словам, эти перевозки были убыточными еще до войны, а после остановки авиации нагрузка на железную дорогу только возросла. "Краткосрочное планирование ситуацию не стабилизирует - нужен трехлетний горизонт", - подчеркнул он.

В то же время гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо говорил о негативном эффекте, который приведет к намерению УЗ в очередной раз покрыть ущерб от пассажирских перевозок за счет грузовых.

Он предупредил, что инициированная УЗ индексация тарифов на 37% может убить добывающую отрасль, поскольку производители не смогут перевести повышение логистических затрат на конечную продукцию.

Тарифы и убытки "Укрзализныци"

Как стало известно, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.

В то же время, по подсчетам грузоперевозчиков, повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ всего около 12 млрд грн дополнительных доходов. При этом потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к премьер-министру и профильным министерствам с призывом предусмотреть в госбюджете на 2026 год расходы на покрытие убытков АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок.

В ФРУ отметили, что железная дорога выполняет критически важные функции для обороны и населения, но без системной государственной поддержки ее стабильная работа оказывается под угрозой.

Европейская Бизнес Ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки. В ЕБА подчеркнули, что нынешняя модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев.

