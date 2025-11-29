Для стабільності енергоринку потрібні гарантії оплати та чіткі правила, - "Енерго-плюс"

За його словами, сьогодні промислові підприємства зі своєю резервною генерацією починають приєднуватися до ринку, а системний оператор НЕК «Укренерго» підтримує такі ініціативи.

"Промисловість, яка має резервну генерацію, вже підключається до ринку. "Укренерго" відкрито підтримує такі ініціативи. Бізнес отримає не лише фінансову компенсацію, а й можливість долучитися до стабілізації енергосистеми", - сказав Литвиненко.

"Водночас приватний сектор очікує передбачуваності: чітких правил балансуючого ринку, гарантій оплати за допоміжні послуги, механізмів погашення боргів", - зазначив він.

"Відновлення енергетики - це не лише питання техніки чи грошей. Це системний процес, який залежить від технічної готовності підприємств, ефективної логістики, гнучкої регуляторки, державної координації та залучення бізнесу як повноцінного партнера", - зазначив експерт.