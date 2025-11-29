RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Для стабильности энергорынка нужны гарантии оплаты и четкие правила, - "Энерго-плюс"

Фото: "Энерго-плюс" заявил, для стабильности энергорынка нужны гарантии оплаты и четкие правила (Ukrenergo)
Автор: Сергей Новиков

Частный сектор готов активно участвовать в стабилизации украинской энергосистемы, но ожидает от государства предсказуемых правил и гарантий оплаты на рынке электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил исполнительный директор ООО "НПП "Энерго-плюс"" Вадим Литвиненко.

По его словам, сегодня промышленные предприятия со своей резервной генерацией начинают присоединяться к рынку, а системный оператор НЭК "Укрэнерго" поддерживает такие инициативы.

"Промышленность, которая имеет резервную генерацию, уже подключается к рынку. "Укрэнерго" открыто поддерживает такие инициативы. Бизнес получит не только финансовую компенсацию, но и возможность приобщиться к стабилизации энергосистемы", - сказал Литвиненко.

В то же время он отметил, что частный сектор ожидает предсказуемости в работе рынка и своевременного урегулирования вопросов задолженности.

"В то же время частный сектор ожидает предсказуемости: четких правил балансирующего рынка, гарантий оплаты за вспомогательные услуги, механизмов погашения долгов", - отметил он.

Литвиненко подчеркнул, что восстановление энергетики - это системный процесс, который выходит за пределы технических и финансовых вопросов.

"Восстановление энергетики - это не только вопрос техники или денег. Это системный процесс, который зависит от технической готовности предприятий, эффективной логистики, гибкой регуляторки, государственной координации и привлечения бизнеса как полноценного партнера", - отметил эксперт.

 

Недавно аналитик рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова подтвердила, что системная проблема долгов на рынке электроэнергии продолжает создавать риски для возобновляемой энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия