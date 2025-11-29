Для стабильности энергорынка нужны гарантии оплаты и четкие правила, - "Энерго-плюс"

По его словам, сегодня промышленные предприятия со своей резервной генерацией начинают присоединяться к рынку, а системный оператор НЭК "Укрэнерго" поддерживает такие инициативы.

"Промышленность, которая имеет резервную генерацию, уже подключается к рынку. "Укрэнерго" открыто поддерживает такие инициативы. Бизнес получит не только финансовую компенсацию, но и возможность приобщиться к стабилизации энергосистемы", - сказал Литвиненко.

В то же время он отметил, что частный сектор ожидает предсказуемости в работе рынка и своевременного урегулирования вопросов задолженности.

"В то же время частный сектор ожидает предсказуемости: четких правил балансирующего рынка, гарантий оплаты за вспомогательные услуги, механизмов погашения долгов", - отметил он.

Литвиненко подчеркнул, что восстановление энергетики - это системный процесс, который выходит за пределы технических и финансовых вопросов.

"Восстановление энергетики - это не только вопрос техники или денег. Это системный процесс, который зависит от технической готовности предприятий, эффективной логистики, гибкой регуляторки, государственной координации и привлечения бизнеса как полноценного партнера", - отметил эксперт.