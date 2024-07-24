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Для стабільного мобільного зв'язку. Мінцифра хоче бронювати нову категорію чоловіків

Фото: вишка мобільного зв'язку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство цифрової трансформації працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії. Зокрема, у відомстві хочуть бронювати від мобілізації співробітників ремонтних бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Мінцифри.

"Українська енергетична інфраструктура вже понад два роки під ворожими обстрілами. Постійні знеструмлення впливають і на погіршення якості звʼязку та інтернету, адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють від електроенергії. Стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом - одне з головних завдань Мінцифри зараз", - зазначили у міністерстві.

У Мінцифри наголосили, що українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога.

Щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом, Мінцифри ухвалило такі рішення: 

  • Оновили вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години під час знеструмлень. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка - живлять базові станції під час знеструмлень.
  • Посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально звітуватимуть щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме виконання
  • Розробили постанову № 322, яку вже ухвалив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори.
  • Узгодили перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго.
  • Працюють над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад.

Крім цього, Рада ухвалила закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

"Паралельно починаємо працювати над новим сервісом у "Дії" - українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у застосунку навіть без доступу до інтернету. Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в Дію. Зберемо та проаналізуємо фідбек, щоб надалі працювати над стабілізацією звʼязку", - додали у Мінцифри.

 

 

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих для економіки країни підприємств, які є військовозобов'язаними, передбачена можливість бронювання від мобілізації.

З 17 липня бронь від мобілізації в Україні стало можливим оформити в "Дії". Наразі сервіс доступний для критично важливих підприємств. У Мінцифри пообіцяли згодом розширити перелік підприємств.

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