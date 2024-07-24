Для стабільного мобільного зв'язку. Мінцифра хоче бронювати нову категорію чоловіків

Міністерство цифрової трансформації працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії. Зокрема, у відомстві хочуть бронювати від мобілізації співробітників ремонтних бригад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Мінцифри.
"Українська енергетична інфраструктура вже понад два роки під ворожими обстрілами. Постійні знеструмлення впливають і на погіршення якості звʼязку та інтернету, адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють від електроенергії. Стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом - одне з головних завдань Мінцифри зараз", - зазначили у міністерстві.
У Мінцифри наголосили, що українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога.
Щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом, Мінцифри ухвалило такі рішення:
Крім цього, Рада ухвалила закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.
"Паралельно починаємо працювати над новим сервісом у "Дії" - українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у застосунку навіть без доступу до інтернету. Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в Дію. Зберемо та проаналізуємо фідбек, щоб надалі працювати над стабілізацією звʼязку", - додали у Мінцифри.
Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих для економіки країни підприємств, які є військовозобов'язаними, передбачена можливість бронювання від мобілізації.
З 17 липня бронь від мобілізації в Україні стало можливим оформити в "Дії". Наразі сервіс доступний для критично важливих підприємств. У Мінцифри пообіцяли згодом розширити перелік підприємств.
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