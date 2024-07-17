У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
Керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в "Дії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки України у Facebook.
Як працює бронювання у "Дії":
- керівник підприємства подає через портал "Дія" заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом;
- система автоматично перевіряє у реєстрах офіційне працевлаштування працівника та інформацію про нього у реєстрі "Оберіг";
- якщо перевірка успішна, інформація про бронювання з'явиться у застосунку"Резерв+".
У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати.
Бронювання від мобілізації
Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих для економіки країни підприємств, які є військовозобов'язаними, передбачили можливість бронювання від мобілізації.
До цього бронювання було доступне лише у офлайн-форматі. Необхідно було подавати відповідні документи, тому процедура тривала багато часу.
Тепер, як наголошували в Мінцифри, забронювати своїх співробітників через "Дію" можна протягом години.
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