Для стабильной мобильной связи. Минцифра хочет бронировать новую категорию мужчин

"Украинская энергетическая инфраструктура уже более двух лет под вражескими обстрелами. Постоянные обесточивания влияют и на ухудшение качества связи и интернета, ведь базовые станции мобильных операторов, которые обеспечивают покрытие, также работают от электроэнергии. Стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом - одно из главных задач Минцифры сейчас", - отметили в министерстве.

В Минцифре подчеркнули, что украинцы должны иметь доступ к базовым жизненным потребностям, несмотря на действия врага.

Чтобы стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом, Минцифры применяло следующие решения:

Обновили требования Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины. Теперь мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72+ часа во время обесточиваний. Другая часть мобильной сети должна работать 10 часов в аккумуляторных батареях. Аккумуляторы работают по принципу повербанка - питают базовые станции во время обесточений.

Ужесточили проверки по выполнению требований. Операторы будут ежеквартально отчитываться о ситуации НЦУ, а НКЭК будет проверять исполнение

Разработали постановление №322, которое уже принял регулятор. Так операторы смогут подать заявку в Облэнерго, чтобы учреждение модернизировало свои сети, идущие к базовым станциям. Это позволит быстро заряжать аккумуляторы.

Согласовали перечень объектов, которые должны иметь бесперебойное питание, ОВА передадут его в Облэнерго.

Работают над бронированием военнообязанных сотрудников ремонтных бригад.

Кроме того, Рада приняла закон об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов.

"Параллельно начинаем работать над новым сервисом в "Дії" - украинцы смогут сообщать о проблемах со связью в приложении даже без доступа к интернету. Когда связь восстановится, информация автоматически подтянется в действие. Соберем и проанализируем фидбек, чтобы в дальнейшем работать над стабилизацией связи", - добавили в Минцифры.