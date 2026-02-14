Стабільність енергосистеми в Україні під загрозою: експерт вказав на давню проблему

Заборгованість на балансуючому ринку електроенергії залишається одним із ключових ризиків для виробників "зеленої" електроенергії та стабільності енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова.
Читайте також: Борги в енергетиці України досягли 300 млрд грн, - Харченко
За його словами, масштаб проблеми вимірюється десятками мільярдів гривень.
"Ну, в першу чергу, наскільки мені відомо, що сьогодні перед "Укренерго" на рівні десь 47 млрд гривень існує заборгованість. І десь 24 мільярди "Укренерго" має виплатити виробникам зеленої електроенергії", - зазначив він.
Конеченков наголосив, що така взаємна заборгованість створює серйозне фінансове навантаження на ринок і безпосередньо впливає на можливості компаній інвестувати у розвиток генерації та підтримувати стабільну роботу об’єктів.
Водночас, на його думку, ситуація може бути врегульована через законодавчі зміни та перегляд підходів до розрахунків небалансів.
"Це дуже складне питання, але коли ми врегулюємо питання в законодавчому рівні і повернемося до тієї формули, щоб перерахувати всі виплати за небаланси, тоді, я думаю, що дуже швидко буде врегулювана ситуація по боргам", - підкреслив він.
Як повідомлялося, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" зріс на 21% - до рекордних 42 млрд гривень. До того ж за рік суттєво зросла заборгованість самого "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% - до 22,9 млрд грн.
Нагадаємо, в Європейській бізнес асоціації висловили переконання, що ланцюг боргів руйнує енергоринок України та відлякує інвесторів.
Також раніше енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що неплатежі на різних сегментах енергетичного ринку становлять серйозну загрозу для енергетичної безпеки України, оскільки напряму обмежують можливості компаній відновлювати пошкоджену інфраструктуру та розвивати нові потужності.
Раніше Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) у своєму зверненні до голови НКРЕКП наголосив, що боргова криза на балансуючому ринку позбавляє енергетику коштів на відновлення.
Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко стверджував, що борги на балансуючому ринку зросли більш ніж на 20% за рік через неплатежі споживачів.