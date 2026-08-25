Без стабільних правил не буде нової генерації: експерт про проблему с прайс-кепами

За словами експерта, непередбачувана зміна прайс-кепів – граничних цін на оптовому ринку електроенергії для бізнесу – створює серйозну невизначеність для інвесторів. Коли Регулятор то підвищує цінову "стелю", дозволяючи імпорту заходити з Європи, то знижує її, бізнес не може планувати інвестиції в нові електростанції.

"От він то дозволяє продавати електроенергію там за вищими цінами, щоб імпорт заходив з Європи, то забороняє. І спрогнозувати, що завтра хтось встане не з тої ноги і граничну ціну, наприклад, понизять, не знаю, там з 10 грн до 5, чи з 15 грн за кіловат-годину до 8-ми - це неможливо спрогнозувати", – сказав Кудрицький.

За його словами, проблема прайс-кепів виходить далеко за межі поточних цін на електроенергію.

Непередбачувані правила напряму впливають на готовність приватного бізнесу вкладати гроші у нову генерацію, без якої неможливо швидко відновити стійкість енергосистеми.

"І в такій ситуації, звичайно, що це створює величезну невизначеність для залучення тих самих інвестицій, які є ключем для відновлення стійкості нашої енергосистеми і нашої енергонезалежності", – наголосив він.

Експерт додав, що побудувати сотні й тисячі невеликих електростанцій лише силами державних компаній неможливо, тому для розвитку нової генерації потрібно залучати приватний сектор і зробити правила на енергоринку передбачуваними.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Україна має можливість імпортувати до 2,5 ГВт електроенергії, однак чинний підхід до встановлення прайс-кепів не дозволяє повною мірою використовувати цей ресурс у періоди дефіциту.

За його словами, граничні ціни на ринку варто формувати за європейськими принципами, а не встановлювати вручну.