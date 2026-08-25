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Без стабильных правил не будет новой генерации: эксперт о проблеме с прайс-кепами

13:53 25.08.2026 Вт
2 мин
Почему ручная корректировка цен Регулятором делает невозможным строительство сотен малых электростанций
aimg Сергей Новиков
Почему частое изменение прайс-кепов создает проблему (фото: Getty Images)

Непредсказуемое изменение прайс-кепов на рынке электроэнергии отпугивает инвесторов и тормозит развитие новой генерации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Апостроф TV"

По словам эксперта, непредсказуемое изменение прайс-кепов – предельных цен на оптовом рынке электроэнергии для бизнеса создает серьезную неопределенность для инвесторов. Когда регулятор то повышает ценовой "потолок", позволяя импорту заходить из Европы, то снижает его, бизнес не может планировать инвестиции в новые электростанции.

"Вот он то позволяет продавать электроэнергию там по более высоким ценам, чтобы импорт заходил из Европы, то запрещает. И спрогнозировать, что завтра кто-то встанет не с той ноги и предельную цену, например, снизят, не знаю, там с 10 грн до 5, или с 15 грн за киловатт-час - до 8-ми – это невозможно спрогнозировать" - сказал Кудрицкий.

По его словам, проблема прайс-кепов выходит далеко за пределы текущих цен на электроэнергию.

Непредсказуемые правила напрямую влияют на готовность частного бизнеса вкладывать деньги в новое поколение, без которого невозможно быстро восстановить устойчивость энергосистемы.

"И в такой ситуации, конечно, это создает огромную неопределенность для привлечения тех же инвестиций, которые являются ключом для восстановления устойчивости нашей энергосистемы и нашей энергонезависимости", – подчеркнул он.

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Эксперт добавил, что построить сотни и тысячи небольших электростанций только силами государственных компаний невозможно, поэтому для развития нового поколения нужно привлекать частный сектор и сделать правила на энергорынке предполагаемыми.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что у Украины есть возможность импортировать до 2,5 ГВт электроэнергии, однако действующий подход к установке прайс-кепов не позволяет в полной мере использовать этот ресурс в периоды дефицита.

По его словам, предельные цены на рынке следует формировать по европейским принципам, а не устанавливать вручную.

Ранее также отмечалось, что без просмотра прайс-кепов Украине будет сложнее импортировать электроэнергию зимой .

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