Стабільна та потужна Європа неможлива без вільної та успішної України, - Кличко

Сьогодні ми як ніколи знаємо ціну своєї свободи і своєї гідності. Ми довели, що не боїмося і не скоримося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка під час Київського інвестиційного форуму.

"Вперше форум відбувається за межами Києва. І це символічно, що перший закордонний інвестиційний форум Києва проходить саме в Брюсселі, в серці Європи. Бо в європейській родині бачать своє майбутнє кияни та всі українці. Ми розраховуємо на допомогу і взаємовигідну співпрацю з інституціями Євросоюзу, державними органами країн-членів ЄС та бізнес-спільнотами. Єдина, стабільна та потужна Європа неможлива без вільної та успішної України. І я переконаний, разом ми переможемо! І станемо ще сильнішими", - заявив Кличко.

За його словами, сьогодні українці захищають свій європейський вибір та європейські цінності, мир та стабільність на всьому європейському континенті.

"На Київ та столичну агломерацію чекає дуже складна зима. Та нескорений Київ живе і працює. Жорстокий і підступний ворог хоче залякати нас, знищити українську державність та український народ. Та ми стоїмо, б’ємося і віримо в свою перемогу над путінською диктатурою! Свою та наших партнерів і союзників. Таких як Бельгія, всі країни демократичного світу. Тільки так можна позбавити агресора можливості шантажувати Україну та європейську спільноту. Тільки так можна побудувати нову, більш надійну систему європейської безпеки", - наголосив Кличко.

Кличко наголосив, що Україна повинна продовжувати працювати над реформами і постати після війни новою - потужною та сучасною - державою.

Київський інвестиційний форум зібрав понад 300 учасників - представників європейських інституцій, муніципалітетів, міжнародних інвестиційних фондів та фінансових організацій, європейського бізнес-середовища.

Кличко в онлайн-форматі візьме участь в дискусії щодо майбутньої відбудови Києва, а також поспілкується з іноземними журналістами.

Також під час форуму планується підписати угоди про побратимство з кількома європейськими містами і меморандум з Європейським інвестиційним банком щодо виділення 450 мільйонів євро на модернізацію вагонів київського метрополітену.