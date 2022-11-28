Стабильная и мощная Европа невозможна без свободной и успешной Украины, - Кличко

Сегодня мы как никогда знаем цену своей свободы и достоинства. Мы доказали, что не боимся и не покоримся.

"Впервые форум проходит за пределами Киева. И это символично, что первый зарубежный инвестиционный форум Киева проходит в Брюсселе, в сердце Европы. Потому что в европейской семье видят свое будущее киевляне и все украинцы. Мы рассчитываем на помощь и взаимовыгодное сотрудничество с институтами Евросоюза, государственными органами стран-членов ЕС и бизнес-сообществами. Единая, стабильная и мощная Европа невозможна без свободной и успешной Украины. И я уверен, вместе мы победим! И станем еще сильнее", - заявил Кличко.

По его словам, сегодня украинцы защищают свой европейский выбор и европейские ценности, мир и стабильность по всему европейскому континенту.

"Киев и столичную агломерацию ждет очень сложная зима. Но непокоренный Киев живет и работает. Жестокий и коварный враг хочет запугать нас, уничтожить украинскую государственность и украинский народ. Но мы стоим, сражаемся и верим в свою победу над путинской диктатурой! Свою и наших партнеров и союзников. Таких, как Бельгия, все страны демократического мира. Только так можно лишить агрессора возможности шантажировать Украину и европейское сообщество. Только так можно построить новую, более надежную систему европейской безопасности", - подчеркнул Кличко.

Кличко подчеркнул, что Украина должна продолжать работать над реформами и стать после войны новым - мощным и современным - государством.

Киевский инвестиционный форум собрал более 300 участников - представителей европейских институций, муниципалитетов, международных инвестиционных фондов и финансовых организаций, европейской бизнес-среды.

Кличко в онлайн-формате примет участие в дискуссии о предстоящем восстановлении Киева, а также пообщается с иностранными журналистами.

Также во время форума планируется подписать соглашения о побратимстве с несколькими европейскими городами и меморандум с Европейским инвестиционным банком о выделении 450 миллионов евро на модернизацию вагонов киевского метрополитена.