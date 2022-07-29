Когда стабилизируется ситуация на наличном валютном рынке: ответ НБУ

Как отметил Гелетий, наличный валютный рынок ожидаемо отреагировал на решение о фиксации официального курса гривны к доллару США на новом уровне (36,6 гривен с 21 июля), "как и собственно на любые весомые решения в валютной сфере со стороны регулятора".

"Такие колебания успокаиваются со временем. Курс гривны в наличном сегменте рынка даже несмотря на войну колеблется в обе стороны, о чем свидетельствует динамика рынка на протяжении всего срока действия военного положения", - добавил он.

Заместитель главы НБУ сообщил, что с целью уменьшения колебаний в наличном сегменте валютного рынка и более быстрой стабилизации ситуации в нем Национальный банк принял важное решение, которое вступило в силу с 27 июля. В соответствии с ним банки получили возможность увеличить объем предложения наличной валюты гражданам. Так, если до изменений этот объем учитывал только купленную ранее валюту банками в наличном сегменте валютного рынка с 13 апреля 2022 года, то сейчас к ней добавляется половина от выкупа банками у населения безналичной валюты с аналогичной даты.

Новые объемы валюты на рынке

По данным НБУ, с 13 апреля банки выкупили у граждан безналичной валюты на 768 млн долларов, половина от этой суммы составляет 384 млн долларов. К этой сумме будет добавляться также половина от купленной банками безналичной валюты у граждан в последующие дни. В среднем сейчас объем продажи гражданами безналичной валюты составляет 10 млн долларов в день, то есть кроме 384 млн долларов в наличный сегмент валютного рынка дополнительно будет поступать около 150 млн долларов ежемесячно.

"По нашим оценкам, такое увеличение объемов предложения позволит быстрее утолить спрос и уменьшить спред между официальным и наличным курсами. Это решение вступило в силу 27 июля и банкам нужно время для подготовки фунціоналу, наполнению касс наличными и т. п, поэтому эффект мы увидим в ближайшие дни", - отметил Гелетий.

Кроме того, с 21 июля 2022 года Национальный банк разрешил банкам продавать гражданам безналичную валюту в пределах ежемесячного лимита в 50 тыс. гривен (в эквиваленте) для дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев (без возможности досрочного расторжения).

"Ряд банков уже предлагают такую услугу своим клиентам, но большинство банков пока работают над его внедрением. Это также будет способствовать уменьшению колебаний в наличном сегменте валютного рынка благодаря абсорбции спроса на валюту", - сказал Гелетий.