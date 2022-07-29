Коли стабілізується ситуація на готівковому валютному ринку: відповідь НБУ

Як зазначив Гелетій, готівковий валютний ринок очікувано відреагував на рішення щодо фіксації офіційного курсу гривні до долара США на новому рівні (36,6 гривень з 21 липня), "як і власне на будь-які вагомі рішення у валютній сфері з боку регулятора".

"Водночас такі коливання заспокоюються з часом. Курс гривні у готівковому сегменті ринку навіть попри війну коливається в обидва боки, про що свідчить динаміка ринку упродовж усього терміну дії воєнного стану", - додав він.

Заступник голови НБУ повідомив, що з метою зменшення коливань у готівковому сегменті валютного ринку та швидшої стабілізації ситуації у ньому Національний банк ухвалив важливе рішення, яке набуло чинності з 27 липня. Відповідно до нього банки отримали можливість збільшити обсяг пропозиції готівкової валюти громадянам. Так, якщо до змін цей обсяг враховував лише куплену раніше валюту банками у готівковому сегменті валютного ринку з 13 квітня 2022 року, то зараз до неї додається половина від викупленої банками в населення безготівкової валюти з аналогічної дати.

Нові обсяги валюти на ринку

За даними НБУ, з 13 квітня банки викупили в громадян безготівкової валюти на 768 млн доларів, половина від цієї суми становить 384 млн доларів. До цієї суми додаватиметься також половина від купленої банками безготівкової валюти в громадян у наступні дні. В середньому зараз обсяг продажу громадянами безготівкової валюти становить 10 млн доларів за день, тобто крім 384 млн доларів у готівковий сегмент валютного ринку додатково надходитиме близько 150 млн доларів щомісячно.

"За нашими оцінками, таке збільшення обсягів пропозиції дасть змогу швидше вгамувати попит та зменшити спред між офіційним та готівковим курсами. Це рішення набрало чинності 27 липня і банкам потрібен час для підготовки фунціоналу, наповнення кас готівкою тощо, тому ефект ми побачимо найближчими днями", - зазначив Гелетій.

Крім того, з 21 липня 2022 року Національний банк дозволив банкам продавати громадянам безготівкову валюту у межах щомісячного ліміту у 50 тис. гривень (в еквіваленті) для подальшого вкладення її на депозит терміном від трьох місяців (без можливості дострокового розірвання).

"Низка банків вже пропонують таку послугу своїм клієнтам, але більшість банків поки працюють над його запровадженням. Це також сприятиме зменшенню коливань у готівковому сегменті валютного ринку завдяки абсорбції попиту на валюту", - сказав Гелетій.