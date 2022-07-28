Курс доллара превысил 40 гривен и продолжил рост: сколько стоит валюта 28 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 45 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 50 копеек до 40,85 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, после решения НБУ с 21 июля повысить курс официальный курс на 25% доллар подорожал примерно на 3,5 гривны. На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,10 грн (8,75 - 26 июля)

продажа - 40,35 грн (39,90 - 26 июля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 39,35 грн (39,00 - 26 июля),

продажа - 40,85 грн (40,35 - 26 июля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,30 грн (8,25 - 26 июля),

продажа - 8,70 грн (8,70 - 26 июля) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 июля составляет 37,1244 гривен за евро (+0,0676 гривен).