ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара превысил 40 гривен и продолжил рост: сколько стоит валюта 28 июля

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 11:58
Курс доллара превысил 40 гривен и продолжил рост: сколько стоит валюта 28 июля Фото: курс доллара вырос на 45 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 45 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 50 копеек до 40,85 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, после решения НБУ с 21 июля повысить курс официальный курс на 25% доллар подорожал примерно на 3,5 гривны.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,10 грн (8,75 - 26 июля)
  • продажа - 40,35 грн (39,90 - 26 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,35 грн (39,00 - 26 июля),
  • продажа - 40,85 грн (40,35 - 26 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,25 - 26 июля),
  • продажа - 8,70 грн (8,70 - 26 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 июля составляет 37,1244 гривен за евро (+0,0676 гривен).

Курс доллара превысил 40 гривен и продолжил рост: сколько стоит валюта 28 июля

Напомним, согласно прогнозу, курс доллара снова может пойти вниз под влиянием решений НБУ и образовавшегося избытка безналичной валюты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины