Курс доллара превысил 40 гривен и продолжил рост: сколько стоит валюта 28 июля
В обменных пунктах Украины сегодня, 28 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 45 копеек до 40,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 50 копеек до 40,85 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,70 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Таким образом, после решения НБУ с 21 июля повысить курс официальный курс на 25% доллар подорожал примерно на 3,5 гривны.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,10 грн (8,75 - 26 июля)
- продажа - 40,35 грн (39,90 - 26 июля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,35 грн (39,00 - 26 июля),
- продажа - 40,85 грн (40,35 - 26 июля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,25 - 26 июля),
- продажа - 8,70 грн (8,70 - 26 июля) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 июля составляет 37,1244 гривен за евро (+0,0676 гривен).
Напомним, согласно прогнозу, курс доллара снова может пойти вниз под влиянием решений НБУ и образовавшегося избытка безналичной валюты.
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