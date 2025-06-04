Для стабілізації енергетичної системи треба переглянути існуючі прайс-кепи, - експерт

За його словами, нині у суспільстві панує хибне враження, що в енергосекторі немає серйозних проблем - світло є, тарифи не зростають, імпорт забезпечує баланс. Проте це - лише поверхнева картина.

"По-перше, зараз немає енергетичних проблем, які пересічний споживач може верифікувати. Це не означає, що в енергосекторі все добре і що усі наслідки російських атак ліквідовано, просто споживач про них не знає. Світло от є цілодобово, незважаючи на потребу в його імпорті, чи навіть обмеження постачання промисловості в деякі періоди", - наголосив Прокіп.

На його думку, регулятор - НКРЕКП - навряд чи піде на скасування чи навіть перегляд прайс-кепів, запроваджених ще у 2019 році як тимчасовий захід. Це, в свою чергу, обмежує можливості ринку для гнучкого реагування, унеможливлює рентабельний імпорт електроенергії у пікові години та створює ризики для енергобезпеки.

"Сум і острах викликає те, що ми знову можемо опинитися в популістській пастці, коли опозиція критикує і вимагає низьких тарифів, а влада, природно, робить усе, щоб ці тарифи не піднімати. До того ж вибори рано чи пізно відбудуться, і до них треба бути готовими. А тому влада буде намагатися стримати тарифи. НКРЕКП буде шукати причини чому прайс-кепи не потрібно піднімати чи, не дай Бог, скасовувати (нагадаю, що їх у 2019 році ввели на 9 місяців)", - попередив експерт.