Для стабилизации цен на муку продадут зерно госкомпаний

Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на внутреннюю переработку и реализацию на внутреннем рынке для стабилизации цен на муку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отметили в пресс-службе, интервенция на рынке позволит выработать около 128 тыс. тонн муки.

"Учитывая внутреннее потребление и остатки на мукомольных предприятиях, этих объемов достаточно, чтобы стабилизировать цену на муку и не допустить ажиотажного роста цен для украинского потребителя", - подчеркнули в пресс-службе.

Минэкономики напоминает, что в подписанном в прошлом году Меморандуме о взаимопонимании с экспортерами зерна был зафиксирован ориентир относительно возможного экспорта пшеницы в 2019/2020 МР

"Пока ориентир возможных поставок за рубеж в 20 млн тонн не превышен, но мы ежедневно мониторим объемы экспорта, держим связь с зерновикам и мукомолами, в случае необходимости - будем принимать необходимые меры", - сообщили в министерстве.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары. В некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%.

Напомним, в октябре 2019 года участники зернового рынка и руководство Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписали традиционный Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна на 2019-2020 маркетинговый год.