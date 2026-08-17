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ССО звільнили Андріївку-Клевцове та взяли в полон 30 окупантів (ефектне відео)

17:02 17.08.2026 Пн
2 хв
Спецпризначенці показали наземні кадри бою, зачистки позицій і здачі окупантів у полон
aimg Марія Науменко

Українські спецпризначенці провели операцію на Олександрівському напрямку, звільнили Андріївку-Клевцове та взяли в полон 30 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

Російські війська тривалий час намагалися зайняти населений пункт невеликими групами. Окупанти поступово просувалися всередину та облаштовували позиції.

Як ССО звільняли населений пункт

Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення Андріївки-Клевцового.

На оприлюдненому відео показана наземна фаза операції. Українські спецпризначенці просуваються населеним пунктом, витісняють російських військових із зайнятих позицій та поступово відновлюють контроль над територією.

У результаті 30 військовослужбовців РФ здалися в полон. Тих окупантів, які продовжили чинити опір, було знищено.

Таким чином, Андріївка-Клевцове знову перебуває під контролем України.

Після звільнення провели "Гоніння гадюк"

Після завершення операції спецпризначенці провели в населеному пункті місцевий обряд "Гоніння гадюк".

Це традиційний чоловічий обряд, внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Його мета - очистити оселю від злих духів, лиха та різних напастей, які в народі називають "гадюками".

Цього разу обряд набув символічного значення: спецпризначенці "очистили" звільнений населений пункт від справжніх "гадюк" - російських окупантів.

У 2026 році ЗСУ проводять активні наступальні дії на Олександрівському напрямку. Від початку року українські військові звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Загалом під контроль України повернули близько 745 кв. км території.

Тим часом DeepState вже оновив карту бойових дій на Олександрівському напрямку, відобразивши результати просування Сил оборони.

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