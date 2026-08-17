ССО звільнили Андріївку-Клевцове та взяли в полон 30 окупантів (ефектне відео)

Українські спецпризначенці провели операцію на Олександрівському напрямку, звільнили Андріївку-Клевцове та взяли в полон 30 російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.
Російські війська тривалий час намагалися зайняти населений пункт невеликими групами. Окупанти поступово просувалися всередину та облаштовували позиції.
Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення Андріївки-Клевцового.
На оприлюдненому відео показана наземна фаза операції. Українські спецпризначенці просуваються населеним пунктом, витісняють російських військових із зайнятих позицій та поступово відновлюють контроль над територією.
У результаті 30 військовослужбовців РФ здалися в полон. Тих окупантів, які продовжили чинити опір, було знищено.
Таким чином, Андріївка-Клевцове знову перебуває під контролем України.
Після завершення операції спецпризначенці провели в населеному пункті місцевий обряд "Гоніння гадюк".
Це традиційний чоловічий обряд, внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Його мета - очистити оселю від злих духів, лиха та різних напастей, які в народі називають "гадюками".
Цього разу обряд набув символічного значення: спецпризначенці "очистили" звільнений населений пункт від справжніх "гадюк" - російських окупантів.
У 2026 році ЗСУ проводять активні наступальні дії на Олександрівському напрямку. Від початку року українські військові звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
Загалом під контроль України повернули близько 745 кв. км території.
Тим часом DeepState вже оновив карту бойових дій на Олександрівському напрямку, відобразивши результати просування Сил оборони.