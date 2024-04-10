ССО знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ" на Донецькому напрямку (відео)

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 450 080 військових.

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