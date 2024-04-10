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ССО знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ" на Донецькому напрямку (відео)

Архівне фото: ССО знищили ворожий комплекс РЕБ "Борисоглєбськ" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Донецькому напрямку виявили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" і знищили її за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Жирну" ціль оператори 3-го полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні військових.

Військові пояснили, що йдеться про машину зі складу автоматизованої станції перешкод "Р-378Б" комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".

За допомогою ударного дрона ціль було знищено.

"Борисоглєбськ-2" 

Російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового зв'язку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. 

На озброєнні армії РФ - з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 450 080 військових.

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