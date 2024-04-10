ССО уничтожили машину комплекса РЭБ "Борисоглебск" на Донецком направлении (видео)

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 080 военных.

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