ССО знищили техніку росіян разом з екіпажем на Херсонському напрямку (відео)

Бійці Сил спецоперацій України на Херсонському напрямку знищили російські бойові машини десанту, в яких перебували окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ в Telegram.
Зазначається, що оператори тактичної групи ССО за допомогою двох точних пострілів знищили дві ворожі БМД з екіпажем.
При цьому під час атаки частина ворожих солдатів спробувала втекти, але їм це не вдалося.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські морські піхотинці завдали кількох ударів по позиціях російських окупантів у Херсонській області. У мережі з'явилося відео.
Також ми писали, що українським військовим вдалося знищити бойову машину піхоти та багатоцільовий транспортер-тягач російських окупантів, ДШВ показали відео.
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