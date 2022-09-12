ССО устроили засаду на российских военных, бежавших из Балаклеи (видео)

"Перемещение вражеского авто воины ССО Украины заметили во время проведения разведки. На машине была нанесена буква "О" - тактический знак одной из группировок российских войск в Украине", - говорится в сообщении.

Засаду устроить удалось быстро и в результате был поражен автомобиль россиян. Двух оккупантов ликвидировали на месте и рядом с телами воины нашли оружие и радиостанции.

"На принадлежность убитых оккупантов к подразделению, может указывать нарукавный шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона в/ч 83010", - заявили в ССО.