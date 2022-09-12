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ССО устроили засаду на российских военных, бежавших из Балаклеи (видео)

Фото: ССО устроили засаду на российских военных, бежавших из Балаклеи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные устроили удачную засаду в Харьковской области и уничтожили россиян, которые бежали на автомобиле из Балаклеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.

"Перемещение вражеского авто воины ССО Украины заметили во время проведения разведки. На машине была нанесена буква "О" - тактический знак одной из группировок российских войск в Украине", - говорится в сообщении.

Засаду устроить удалось быстро и в результате был поражен автомобиль россиян. Двух оккупантов ликвидировали на месте и рядом с телами воины нашли оружие и радиостанции.

"На принадлежность убитых оккупантов к подразделению, может указывать нарукавный шеврон 459-го отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона в/ч 83010", - заявили в ССО.

Напомним, что ССО "Азов" уничтожили вражескую технику на Харьковском направлении.

Также, ВСУ показали сожженную технику и разбиты позиции оккупантов в Харьковской области.

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