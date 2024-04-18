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ССО спалили ворожий склад боєприпасів і групу окупантів за допомогою дронів (відео)

Архівне фото: ССО спалили ворожий склад боєприпасів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на півдні країни виявили ворожу позицію і відпрацювали по ній за допомогою дронів. Процес знищення особового складу та складу боєкомплекту ворога зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що це результат роботи 73 морського центру імені кошового отамана Антона Головатого під час розвідувальних дій на Південному напрямку.

Бійцям вдалося виявити місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту.

По цілях оператори завдали вогневих уражень FPV-дронами, дронами з системою скидання та 122-мм гаубицею Д-30. У результаті влучної роботи ССО знищено:

  • капоніри з боєкомплектом;
  • трьох військовослужбовців противника (ще п'ятеро отримали поранення);
  • місця розташування особового складу ворога.

Ситуація на фронті

Сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра та відбили атаки росіян біля Первомайського у Донецькій області.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 456 960 військових.

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