ССО спалили ворожий склад боєприпасів і групу окупантів за допомогою дронів (відео)

Ситуація на фронті

Сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра та відбили атаки росіян біля Первомайського у Донецькій області.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 456 960 військових.

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