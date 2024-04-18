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ССО сожгли вражеский склад боеприпасов и группу оккупантов с помощью дронов (видео)

Архивное фото: ССО сожгли вражеский склад боеприпасов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на юге страны обнаружили вражескую позицию и отработали по ней с помощью дронов. Процесс уничтожения личного состава и склада боекомплекта врага зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что это результат работы 73 морского центра имени кошевого атамана Антона Головатого во время разведывательных действий на Южном направлении.

Бойцам удалось обнаружить место дислокации военнослужащих противника и вражеский склад боекомплекта.

По целям операторы нанесли огневые поражения FPV-дронами, дронами с системой сброса и 122-мм гаубицей Д-30. В результате точной работы ССО уничтожено:

  • капониры с боекомплектом;
  • трех военнослужащих противника (еще пятеро получили ранения);
  • места расположения личного состава врага

Ситуация на фронте

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра и отразили атаки россиян возле Первомайского в Донецкой области.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 456 960 военных.

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