ССО сожгли вражеский склад боеприпасов и группу оккупантов с помощью дронов (видео)

Ситуация на фронте

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра и отразили атаки россиян возле Первомайского в Донецкой области.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 456 960 военных.

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