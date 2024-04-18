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Понад 900 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Четвер 18 квітня 2024 07:49
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Понад 900 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 18 квітня, становлять 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 456 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль та 13 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 456 960 (+910) осіб ліквідовано;
  • танків - 7196 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 835 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 11637 (+13) од.;
  • РСЗВ - 1046 од.;
  • засоби ППО - 760 од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5) од.;
  • крилаті ракети - 2093 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15 618 (+31) од.;
  • спеціальна техніка - 1915 (+5) од.

Понад 900 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська, знищивши їхню техніку.

В Україні на фронті протягом доби сталося 87 бойових зіткнень. Авіація вдарила по 8 районах зосередження особового складу супротивника.

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