Понад 900 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 18 квітня, становлять 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 456 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль та 13 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ВСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.04.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 456 960 (+910) осіб ліквідовано;

танків - 7196 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 13 835 (+8) од.;

артилерійських систем - 11637 (+13) од.;

РСЗВ - 1046 од.;

засоби ППО - 760 од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5) од.;

крилаті ракети - 2093 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 15 618 (+31) од.;

спеціальна техніка - 1915 (+5) од.