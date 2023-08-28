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ССО розкрили подробиці атаки дронами по об'єктах берегової охорони ЧФ окупантів у Криму

Фото: українські військові розповіли про атаку БПЛА по об'єктах ЧФ РФ у Криму (GettyImagеs)
Автор: Володимир Костирін

Для успішної атаки по об'єктах 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму в селі Перевальне, про яку стало відомо 25 серпня, українські військові застосовували ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Військові ССО зазначили, що у цій операції діяли спільно з іншими підрозділами Сил оборони.

"Операція Top Gun!.. Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог зазнав втрат вбитими і пораненими", - йдеться у публікації.

Також спецназівці звернули увагу, що складність проведення успішної операції полягала у певних особливостях рельєфу місцевості.

"Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей", - наголосили у ССО.

Також було опубліковано фото, на якому показаний один з БПЛА, які брали участь в операції.

Ударний дрон, задіяний в операції ССО "Top Gun" (фото: t.me/rus_sof)

Вибухи у Криму

Зазначимо, що останнім часом у тимчасово окупованому Криму дедалі частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченнях російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Так, наприклад, 25 серпня в селі Перевальне Сімферопольського району, де дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ РФ, повідомляли про "приліт".

Крім того, вночі 25 серпня в кількох районах Криму пролунали сильні вибухи, а Міноборони РФ заявило про нібито атаку 42 дронів.

Також повідомлялося, що 24 серпня українська розвідка висадилася в Криму і біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації. Наші розвідники також вивісили у Криму український прапор.

Додамо, що представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів перебуває у зоні досяжності для операцій нашими силами.

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